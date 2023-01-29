سطيف: قندوسي رفض الزمالك بسبب رغبته في اللعب بالأهلي

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كشف إبراهيم العرباوي المدير الرياضي لنادي وفاق سطيف الجزائري، كواليس مفاوضات النادي الأهلي لضم اللاعب أحمد قندوسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس السبت، تعاقده مع أحمد قندوسي لاعب فريق وفاق سطيف، بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وقال العرباوي في تصريحات تليفزيونية: «قندوسي وقع عقده مع الأهلي اليوم، في وجود أمير توفيق ومندوب وفاق سطيف ومجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب المحليين».

وأضاف: «قندوسي لديه مهارات كبيرة وأحرز 9 أهداف مع الفريق هذا الموسم، كما أنه قادر على صناعة الفارق، وانضم للأهلي بكامل رغبته».

وتابع: «العلاقة القوية بين محمود الخطيب مع مجلس إدارة وفاق سطيف، كانت سببًا في حسم الصفقة لصالح الأهلي، برغم أنه عرض مولودية الجزائر كان أكبر من عرض الفريق الأحمر».

وأتم: «قندوسي أخبرنا أنه يروح الأهلي منذ الصيف الماضي، واللاعب رفض الانتقال للزمالك بسبب حبه للفريق الأحمر».