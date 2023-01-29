 مقتل 39 شخصا في حادث سير في جنوب غرب باكستان - بوابة الشروق
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مقتل 39 شخصا في حادث سير في جنوب غرب باكستان


نشر في: الأحد 29 يناير 2023 - 8:55 ص | آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 8:55 ص

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 39 شخصا قتلوا إثر سقوط حافلة كان تسير بسرعة في واد بجنوب غرب باكستان اليوم الأحد.

وقد وقع الحادث في منطقة لاسبيلا بإقليم بلوشستان عندما فقد سائق الحافلة، التي كانت تقل 48 راكبا، السيطرة عليها واصطدم بعامود على جسر، مما أدى لسقوطها في واد.

وقال حمزة انجوم، وهو أحد كبارمسؤولي المنطقة " لقد انتشلنا 39 جثة، وسوف يتم إجراء اختبار الحمض النووي لمعرفة هوية الضحايا".

وتم إنقاذ أربعة أشخاص آخرين، وجرى نقلهم لمستشفى قريب.

ويشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في باكستان بسبب الافتقار للبنية التحتية وسوء صيانة السيارات والقيادة المتهورة.


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