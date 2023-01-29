داليا المتبولي: العقول العربية قادرة على حمل لواء التقدم والرخاء للبشرية

صرحت الدكتورة داليا المتبولي رئيس ملتقى التميز والإبداع العربي، أن الهدف من الملتقي إبراز نجاحات أبناء أمتنا العربية، وتأثيرهم القوي والفعال على المستوى الدولي.



وأضافت المتبولي، أننا نؤكد من خلال الملتقى للعالم أجمع، أن الحضارة العربية هي أساس البشرية، وأساس العلوم في شتي المجالات، وان العقول العربية قادرة على حمل لواء التقدم والرخاء للبشرية جمعاء.



جدير بالذكر أنه وتحت رعاية الاتحاد العام للمنتجين العرب، قد نظمت أكاديمية ويكيمديا للتدريب والإنتاج الاعلامي برئاسة الدكتورة داليا المتبولي، ملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الأولى، يوم الجمعة الماضية، لتكريم أكثر الشخصيات تأثيرا وتميزا في مصر والوطن العربي، وذلك في مختلف المجالات الإعلامية والفنية والرياضية والطبية، بمشاركة وبحضور كوكبة من نجوم الفن والثقافة والرياضة في مصر والوطن العربي .