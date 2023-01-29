الحكومة الباكستانية تعلن رفع أسعار الوقود

أعلن وزير المالية الباكستاني إسحاق دار اليوم الأحد، رفع أسعار البترول والديزل بواقع 35 روبية باكستانية (الدولار يساوي 250 روبية) ابتداء من اليوم.



وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن دار أعلن في كلمة متلفزة رفع أسعار زيت الكيروسين وزيت الديزل بواقع 18 روبية.



وتأتي الزيادة بعد هبوط الروبية لمستوى قياسي أمام الدولار، بعد إنهاء الحد غير الرسمي الذي كان مفروضا على الدولار.



وأضاف دار، أن هيئة تنظيم شؤون النفط والغاز طلبت من رئيس الوزراء شهباز شريف والحكومة تطبيق الأسعار الجديدة على الفور لمنع أي إخفاء مؤقت للنفط و تداول تكهنات بشأن نقص الإمدادات.