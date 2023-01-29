صور حديثة من أعمال توصيل المياه إلى مشروع الدلتا الجديدة

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يتواصل العمل في مشروع شق ترعة "النهر الصناعي" لتوصيل المياه اللازمة لزراعة نحو 2,2 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة في الصحراء الغربية.

وتنشر «الشروق» صورا حديثة من موقع العمل تظهر تطور أعمال التنفيذ في تبطين الترعة ومواسير عملاقة من المقرر أن تمرر مياه الصرف الزراعي المعالجة لري «الدلتا الجديدة»، ومرحلته الأولى باسم «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي» بمساحة مليون و٥٠ فدانا.

ويقع المشروع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث أن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا، وترجع بداية المشروع إلى أبريل 2017، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

ويستهدف المشروع "تـوفير منتجـات زراعيـة ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسـبة للمـواطنين وتصـدير الفـائض للخـارج ممـا يسـهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

كما يهدف إلى توفير حـوالي 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٨ مليارات جنيه، تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي ٥٠٠ كم وعرض ١٠ أمتار وحفر آبار مياه جوفية ومحطتين للكهرباء بقدرة ٣٥٠ ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول ٢٠٠ كم يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية، وفق تقرير الهيئة.

كما أوضح أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يستفيد من خزانات المياه الجوفية، هي 3 خزانات (الأيوسين – المايوسين - المغرة) وهي امتداد لمنطقة وادي النطرون وذلك بحفر الآبار الجوفية مع الوضع في الاعتبار المسافة البينية بين الأبـار للحفاظ على الخزانات الجوفيـة وعـدم السحب الجـائر منها وتحقيق معايير التنمية المستدامة.

وأوضح أنه جار دخول مصدر مياه سطحي بمد ترعة مستقبل مصر بطول 41 كم لإمداد المشروع بطاقة 10 مليون م3/يوم لزراعة حوالي 700 ألف فدان إضافية، مشيرا إلى أن معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها واستخدامها للـري مـن أكبر التحديات في مشروع الدلتا الجديدة .

كما أشار إلى إجراء تحاليل دورية لقياس ملوحة المياه لتحقيق الاستغلال الأمثل من المحاصيل الزراعية.