إيران تعلن تعرض مجمع للصناعات الدفاعية في جنوبي البلاد لهجوم

أعلنت وزارة الدفاع الايرانية عن تعرض أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في اصفهان،240 كيلومترا جنوب طهران، مساء السبت، لهجوم فاشل بمسيرات صغيرة تم اسقاط أحدها من قبل الدفاع الجوي للمجمع فيما انفجر الاثنان الآخران بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية عن العلاقات العامة لوزارة الدفاع الإيرانية، قولها في بيان، "في مساء 28 يناير 2023، قرابة الساعة 23:30 (نحو 20:00 بتوقيت جرينتش)، وقع هجوم فاشل باستخدام مسيرات صغيرة على أحد مجمعات الورش التابعة لوزارة الدفاع، ولحسن الحظ، تمكنت وسائل الدفاع الجوي للمجمع من إصابة إحدى الطائرات وانفجرت الطائرتان الأخريان بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية".

واضاف البيان، "لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل بخسائر في الأرواح، بينما تعرض سقف إحدى الورش لأضرار طفيفة، كما لم يتسبب الهجوم في أي خلل بمعدات ومهام المجمع".

واكدت وزارة الدفاع الإيرانية أنها ستستمر في فعالياتها بسرعة وجدية، ولن يكون لهذه الأعمال الطائشة تأثير على المضي في مسار تقدم البلاد.

ولم تحدد الوزارة من المشتبه به في تنفيذ الهجوم.

وفي سياق منفصل، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن حريقا اندلع في مصفاة لتكرير النفط في منطقة صناعية بالقرب من مدينة تبريز بشمال غرب البلاد، مضيفا أن السبب لا يزال غير معروف، وعرض لقطات لرجال إطفاء يحاولون إخماد النيران.