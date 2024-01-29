مصادر طبية فلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 26 ألفا و637 شهيدا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة شهداء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إلى 26 ألفا و637 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى 65 ألفا و387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف إليهم، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة عقب قيام حركة حماس غب السابع من أكتوبر الماضي بعملية طوفان الأقصى على بلدات جنوب الدولة العبرية واحتجاز رهائن ونقلهم إلى القطاع.

وأسفرت الحرب عن تدمير مبان سكنية ومستشفيات وبنى تحتية ونزوح أكثر من مليون شخص من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ونقص في المواد الغذائية والأدوية ومياه الشرب.