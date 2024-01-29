خبير مالي: نحتاج قرارات مؤلمة وصعبة لتخطي الأزمة الراهنة

قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، إن الحوار الاقتصادي يجب أن يضم مختلف الفئات ذات الشأن، مشددًا على أن المشكلة الحالية معروفة وهي توفر العملة الأجنبية.

وأضاف "ماهر"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر شاشة "DMC"، أننا نحتاج لقرارات مؤلمة على الجميع التجار والمستوردين والمواطن نفسه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتم تحرير سعر الصرف في السوق الرسمية وهو يحدث تضخم زيادة وارتفاع أسعار أكبر.

كما أوضح أن مصر دولة مستوردة لمدخلات الصناعة والمخرجات النهائية التي يتم تصديرها أيضًا، مشددًا على أنه على المدى العاجل نحتاج لقرارات مؤلمة وصعبة للجميع لتخطي الأزمة.

وتابع: "يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى واستغلال بيع بعض الأصول وتقديم حلول استثنائية لجذب الاستثمارات"، مشددًا على أنه ليس لدينا استراتيجية واضحة للتصنيع، كما أنه ولابد من وضع حوافز بقطاعات محددة.