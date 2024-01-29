 دوي انفجارات في تل أبيب بعد إعلان كتائب القسام قصفها برشقة صاروخية - بوابة الشروق
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دوي انفجارات في تل أبيب بعد إعلان كتائب القسام قصفها برشقة صاروخية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 5:24 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 5:24 م

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مساء اليوم الاثنين، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية؛ ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، باعتراض ما لا يقل عن 12 صاروخًا، بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها جراء الرشقة الصاروخية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بسقوط قذيفتين على مناطق «شمال إسرائيل» أطلقتا من الجانب اللبناني، عقب دوي صفارات الإنذار في المنطقة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات كريات شمونة وميشغاف عام ومرجليوت ومنارة، قرب الحدود اللبنانية.

وأضافت أنه تم رصد سقوط قذيفتين في مناطق مفتوحة بمنطقة مرجليوت، دون وقوع إصابات.

وترافق انطلاق صفارات الإنذار مع دوي انفجارات نجمت عن محاولة اعتراض القذائف، وفق وكالة الأناضول.


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