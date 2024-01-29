الإمارات تدين بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، مساء الاثنين، عن تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها.



وجددت الخارجية الإماراتية موقفها الثابت ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.



كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الولايات المتحدة وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد أفرادها المصابين في هجوم استهدف قاعدة عسكرية أمريكية الحدود السورية الأدرنية إلى 34 جريحا، يضافون إلى ثلاثة من القوة قتلوا في الهجوم الذي وقع مساء الأحد.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.



وأوضحت أن القاعدة المستهدفة كانت تضم نحو 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية.



وأشار مسئول أمريكي، نقلت عنه شبكة سي.إن.إن، إلى إجلاء 8 من الجنود المصابين من الأردن لحاجتهم لتدخل طبي.