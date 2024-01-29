التاريخ يقف بجوار منتخب السعودية أمام كوريا الجنوبية بأمم آسيا

يخوض المنتخب السعودي اختبارا صعبا في مشواره ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم "قطر 2023"، عندما يواجه كوريا الجنوبية، غدا الثلاثاء، بدور الـ16 للمسابقة.

وجدد المنتخب (الأخضر) موعدا مع (الشمشون الكوري) على مستوى كأس آسيا، إذ تحمل هذه المباراة الرقم 5 في تاريخ مواجهاتهما بالبطولة القارية، بعدما التقيا في 4 مواجهات سابقة.

البداية كانت في نسخة عام 1984 التي توج بلقبها منتخب السعودية لأول مرة في تاريخه، إذ تعادلا 1 - 1 في دور المجموعات، وسجل هدف المنتخب السعودي وقتها الأسطورة ماجد عبدالله.

وكرر المنتخبان مواجهتهما في النسخة التالية بقطر عام 1988، وهذه المرة كانت في المباراة النهائية، والتي حسمها الأخضر بالفوز بركلات الترجيح، ليتوج بلقبه الثاني.

وانتظر المنتخبان 12 عاما ليلتقيا مجددا في كأس آسيا، وهذه المرة في الدور قبل النهائي بنسخة المسابقة عام 2000، التي استضافتها لبنان، حيث فاز المنتخب السعودي 2 / 1، وسجل طلال المشعل هدفي المنتخب الأخضر، ليتأهل إلى النهائي الذي خسره أمام اليابان.

وشهدت نسخة عام 2007 آخر مواجهة على مستوى البطولة بين المنتخبين حيث جمعهما دور المجموعات وحسم التعادل مباراتهما قبل أن يكمل الأخضر مشواره حتى المباراة النهائية التي خسرها أمام العراق الذي كان قد تخطى كوريا الجنوبية في نصف النهائي بركلات الترجيح.

وإجمالا، فإن المنتخب السعودي يتفوق على كوريا الجنوبية بانتصار في مقابل 3 تعادلات، بينما لم يحقق الكوريون أي انتصار على الأخضر في تاريخ مبارياتهما بأمم آسيا.