دعا الإعلامي أسامة كمال، المسئولين عن أزمة المنتخب المصري لكرة القدم وخروجه من بطولة أمم إفريقيا، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية في الدور الـ16، بنتيجة 8- 7 بركلات الترجيح، بالرحيل والاستقالة، قائلًا: «استقيلوا يرحمكم الله».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين: «المسئول عندما يفشل يجب أن يرحل، والرحيل يجب أن يكون بمبادرة ذاتية، أرجو احترامًا لتاريخكم وأسمائكم أن تستقيلوا، لأن الناس لن تصدقكم مهما قلتم».

وشدد على أهمية تحمل المسئول للمسئولية الملقاة على عاتقه؛ حتى لو كانت مهمته تطوعية ويحصل على مبالغ صغيرة، معقبًا: «أنت تضع نفسك في دارة يتداول فيها كلام عن رشوة، وأنا ضد هذا الكلام لأنه دخول في النوايا وكلام مرسل عن ناس».

ونوه أن القضية في خسارة المنتخب المصري لا تتعلق بحارس المرمى محمد أبو جبل، أو اللاعب محمود تريزيجيه، أو حتى المدرب روي فيتوريا، مشيرًا إلى أن «إفريقيا في 2024 تختلف عن إفريقيا في أي سنوات سابقة».

وأضاف: «هما تطوروا وإحنا محلك سر أو تراجعنا، اتحاد كرة يدير الأمور بالشكل القديم، حتى طريقة التشجيع والتعامل مع ما حدث قديمة، المطلوب إننا نقف ونراجع ونحاسب، المفروض الناس تحترم ذاتها واللي قاعد في مكان يخرج ويتنحى ويستقيل ويقول أنا مكنتش قدر المهمة، المهمة كبيرة لأنها تحمل اسم مصر».

وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8- 7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1- 1.

وتحدث البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية والخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «المواجهة كانت صعبة للغاية، وعانينا من سوء الحظ الذي كان سببا في خسارة المباراة».