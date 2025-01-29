حكومة غزة تعلن عودة أكثر من 500 ألف نازح إلى الشمال

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن عودة أكثر من 500 ألف من أبناء الشعب الفلسطيني، خلال الـ72 ساعة الماضية، من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن العودة تأتي بعد 470 يومًا من تهجيرهم قسرًا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,417، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,571، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 63 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، وهم موزعون على النحو التالي: شهيدان، واثنان آخران متأثرين بإصابتهما، و59 شهيدا انتُشلت جثامينهم، كما وصلت 8 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.