رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الخفض السريع لمعدلات الفائدة يعرقل تراجع التضخم

قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن الخفض السريع لمعدلات الفائدة قد يعرقل التقدم في تراجع التضخم كما أن الخفض ببطء قد يزيد مستويات البطالة وضعف النشاط الاقتصادي لذا يجب التوازن في قرارات السياسة النقدية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم، خلال اجتماعه الأول خلال 2025 وفي عهد الرئيس الأمريكي ترامب.

ويبلغ سعر الفائدة الأمريكية حاليا 4.25% إلى 4.5% كما جاءت متماشية مع التوقعات.

وأضاف باول خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن سوق العمل ليست مصدر للضغوط التضخمية وصناع السياسات لن يعيدوا النظر في مستهدفهم للتضخم عند 2%، ومن الممكن أن ترتفع توقعات التضخم قليلاً في الأجل القصير وليس الطويل، وهو أمر قد يكون متعلقاً ببعض السياسات، ذاكرا أن اللجنة سوف تنتظر لرؤية السياسات التي سيتم تطبيقها فعلياً.

وأشار إلى وجود مستوى مرتفع من عدم اليقين في الوقت الحالي، بسبب التغييرات في السياسات. لا يمكننا الجزم.. لذا سننتظر لنر ى ما سيحدث".