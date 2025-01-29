ملابس الشيطان تثير الجدل بمسرحية أحمد حلمى «بنى آدم»

أثار الفنان أحمد حلمى موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى على خلفية ظهوره بهيئة شيطان فى العرض المسرحى الجديد «بنى آدم» الذى يعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.



تدور أحداث المسرحية حول أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور. وبينما يحاولان إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهما تكشف له جانبًا آخر من البشر لم يعرفه من قبل.

ويشارك فى بطولة المسرحية أسيل عمران وحمدى الميرغنى وعماد رشاد ومصطفى خاطر وإيمان السيد وياسمينا العبد وأحمد الرافعي.

وقد تعرض أحمد حلمى لموجة انتقادات عنيفة عبر الفيس بوك، حيث ذهب عدد كبير من الجمهور أن تجسيده لهيئة الشيطان وظهوره بالبدلة المرسوم عليها علامة الشيطان بافوميت، وبنفس التصميم الموجود على مطبوعات «معبد الشيطان» المقام فى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ما هو إلا هدف خفى وراءه تنفيذ أجندات خارجية ليست محببة لدى الجمهور، خصوصا أن المسرحية تقام على أرض السعودية.

وذهب الجمهور لأبعد من ذلك، عندما استعادوا صورة للملياردير الأمريكى الشهير إيلون ماسك وهو مرتديا نفس البدلة بنفس التصميم المثير للجدل، وعندما سُئل وقتها أكد أنها «بدلة الشيطان»، وقال أحدهم فى منشور عبر فيسبوك «الغرض هو بث مزيد من الطاقة السلبية المقبضة لدى المشاهد».

وتأتى هذه الحملة العنيفة فى مهاجمة حلمى على تجسيد هيئة الشيطان فى عمل فنى مسرحى بشكل غير مبرر، على الرغم أنه ليس الأول الذى يقوم بتجسيد الشيطان فى صورة إنسان وسبقه عدة فنانين ولاقوا نجاحا كبيرا وإشادات قوية، وعلى سبيل المثال يحيى الفخرانى فى مسلسل «ونوس» ويوسف وهبى فى فيلم «سفير جهنم»، وعادل إمام فى فيلم «الإنس والجن»، ومحمود المليجى فى فيلم «موعد مع إبليس».

وقد اعتاد الفنان أحمد حلمى فى السنوات السابقة على تقديم مسرحيات فى موسم الرياض، فالعام الماضى قدم مسرحية «تييت»، ومسرحية «ميمو» عام 2023.