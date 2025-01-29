متضمنا تسمية أحمد الشرع رئيسًا للبلاد للمرحلة الانتقالية، ألقى باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبدالغني يلقي بيان إعلان انتصار الثورة السورية.

وتستعرض «الشروق» القرارات التي وردت في بيان انتصار الثورة:

- تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

- تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي

- اعتبار الثامن من ديسمير من كل عام يومًا وطنيًّا

- إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية

- حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام واللجان المنبثقة عنه

- حل جيش النظام وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية

- حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بفروعها وتسمياتها المختلفة وجميع «الميليشيات التي أنشأها» وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين

- حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية

- حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة

وخرجت سوريا عن حكم آل الأسد بعد 50 سنة، بينها 24 سنة تحت حكم بشار، بعدما تحركت فصائل مسلحة كان يُطلق عليها المعارضة المسلحة، وأسقطت حكم بشار في غضون أقل من أسبوعين، في مشهد دراماتيكي لم يكن متوقعًا على الأقل في مدته.

وعرفت سوريا حربًا أهلية منذ 2011، حافظ فيها بشار الأسد على سلطته، حتى الثامن من ديسمبر، متى أكملت الفصائل المسلحة، سيطرتها على مفاصل البلاد، وتولت السلطة فيما فرَّ بشار الأسد إلى روسيا، الحليف الذي ساند بشار بقوة لسنوات طويلة.