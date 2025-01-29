الرعاية الصحية: توقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى الشركات لتعزيز قدرات الهيئة في التكنولوجيا الصحية

- رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ميلينسس لتطوير نظام الأرشفة الإلكترونية

- توقيع بروتوكول شركة الهدي لتوطين صناعات المستلزمات الطبية ومستهلكات المعامل

- توقيع بروتوكول شركة مريديان لتعزيز قدرات الهيئة في استخدامات الذكاء الاصطناعي في فحوصات الأشعة التشخيصية

- رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع كبرى الشركات العالمية يعزز التحول الرقمي والابتكار الطبي ويدعم تحقيق رؤية مصر 2030 في القطاع الصحي

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (Arab Health 2025) المنعقد في دبي، والذي يُعد من أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذه البروتوكولات تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية في مجال الرعاية الصحية، ونقل وتوطين أحدث التقنيات والابتكارات الطبية في مصر، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية، وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي.

وشهد الدكتور أحمد السبكي، توقيع الهيئة بروتوكول تعاون مع شركة ميلينسس "Millensys"، وهي شركة عالمية متخصصة في حلول الأرشفة الرقمية والتشخيص الطبي القائم على الذكاء الاصطناعي، ويهدف التعاون إلى تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية الموحدة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، مما يسهل الوصول إلى الملفات الطبية وتحسين كفاءة إدارة البيانات الصحية، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الأشعة الطبية، مما يعزز دقة التشخيص ويسرع من تقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما يساهم في تحسين تكامل الأنظمة الصحية الرقمية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والخصوصية في تخزين البيانات الصحية.

كما شهد الدكتور السبكي، توقيع الهيئة بروتوكول تعاون مع شركة "الهدي"، بهدف توطين صناعة المستلزمات الطبية ومستهلكات المعامل، ويستهدف البروتوكول تعزيز الإنتاج المحلي من الأدوات والمستهلكات الطبية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مما يضمن توفير المنتجات الطبية، ويدعم الاستدامة في منظومة الإمداد الطبي داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وشهد الدكتور السبكي، أيضًا توقيع الهيئة بروتوكول تعاون مع شركة مريديان "Meridian" المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي والتشخيص الرقمي، بهدف إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل فحوصات الأشعة التشخيصية، يهدف هذا التعاون إلى تحسين دقة التشخيص الطبي وسرعة اتخاذ القرارات العلاجية، عبر تعزيز قدرات الأطباء في تقديم خطط علاجية دقيقة ومبنية على بيانات تحليلية متقدمة، كما سيُسهم هذا البروتوكول في تعزيز قدرة المستشفيات التابعة للهيئة على تقديم خدمات تشخيصية متقدمة، مما يرفع من كفاءة العمليات الطبية ويساعد في تسريع تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذه البروتوكولات تأتي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الأرشفة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الشركات الكبرى الرائدة سيُحدث نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أن الهيئة مستمرة في توسيع آفاق التعاون الدولي، والاستفادة من أحدث الابتكارات الطبية لتعزيز خدمات هيئة الرعاية الصحية وضمان توفير رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وتابع الدكتور السبكي: أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الرعاية الصحية وتعزيز التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات الصحية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.