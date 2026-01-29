 ضياء السيد: الأهلي ليس المدينة الفاضلة ولديه بعض الأخطاء - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 12:22 ص القاهرة
ضياء السيد: الأهلي ليس المدينة الفاضلة ولديه بعض الأخطاء

الشروق
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 12:09 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 12:09 ص

أكد ضياء السيد أن النادي الأهلي ليس المدينة الفاضلة، مشيرًا إلى وجود بعض الأخطاء داخل المنظومة، وهو أمر طبيعي في أي ناد كبير.

وخلال تصريحات لبرنامج أوضة اللبس على قناة النهار، أشار ضياء السيد إلى المستوى الفني العالي للفريق، مشيدًا بطريقة إدارة المدرب ييس توروب لمباراة وادي دجلة، وقال إن المدرب تعامل مع اللقاء بشكل احترافي وأظهر قدرة كبيرة على التحكم بمسار المباراة.

وتطرق ضياء السيد إلى طريقة تعامل الأهلي مع لاعبيه، مؤكدًا أن النادي يتسم بالاحترافية في إدارة الفريق، معربًا عن اعتقاده بأن لاعب وسط الفريق إمام عاشور يشعر بالراحة والسعادة داخل النادي، ويتوقع أن يكون أكثر تألقًا خلال الفترة المقبلة.

أما عن موقف أشرف داري، فأوضح السيد أن اللاعب سيغادر الأهلي على سبيل الإعارة، مشيرًا إلى أنه لا يعرف التفاصيل المتعلقة بالجانب المالي أو الجهة التي ستتحمل راتبه خلال فترة الإعارة.


