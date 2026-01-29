روسيا: نسعى لإزالة التوتر القائم بين إيران وإسرائيل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن بلاده تبذل دائما "مساع حميدة" لنزع فتيل التوتر بين إسرائيل وإيران، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "تي جي أر تي" التلفزيونية التركية وصحيفة تركيا، "نظرا لأن لدينا علاقات جيدة مع إسرائيل وإيران، فإننا نقدم دائماً "مساعينا الحميدة" فيما يتعلق بضرورة نزع فتيل هذا الوضع".

كان بيان للكرملين في 16من الشهر الجاري قد قال أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عرض خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة الوساطة بين إيران وإسرائيل وتيسير الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية.

كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح ، أمس الأربعاء، إن بعض الدول تقوم حاليا بالتوسط لخفض حدة التوتر والتهديدات في المنطقة، وإن طهران تبقى على تواصل معها.