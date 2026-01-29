ألمانيا: وضع أولى الكتائب القتالية تحت قيادة لواء المدرعات المزمع نشره في ليتوانيا

أعلن الجيش الألماني مساء اليوم الخميس، وضع أولى كتائب القوات القتالية تحت قيادة لواء المدرعات 45، المعروف باسم لواء "ليتوانيا"، والذي سيتم نشره في ليتوانيا لتعزيز حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأوضح الجيش أن هذه الخطوة تمت خلال مراسم عسكرية رسمية أقيمت في منطقة فايتسهوشهايم بمنطقة فرانكونيا السفلى في جنوب ألمانيا.
وستبقى "كتيبة المشاة الآلية 122" و"كتيبة الدبابات 203" في ألمانيا في الوقت الحالي، على أن يتم نقلهما بالكامل إلى ليتوانيا بمجرد انتهاء الدولة الواقعة في منطقة البلطيق من بناء البنية التحتية اللازمة لاستقبالهما.
ومن المقرر أن يرتفع عدد أفراد لواء المدرعات 45 من حوالي 500 فرد حاليا إلى نحو 5,000 جندي وموظف مدني بحلول عام 2027. ويتبع هذا اللواء "فرقة المدرعات العاشرة" التي يقع مقر قيادتها في منطقة فايتسهوشهايم.
وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صرح في برلين يوم الاثنين الماضي بأنه يتوقع تقدما سريعا في نشر اللواء المدرع.
وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال أول زيارة رسمية يقوم بها وزير الدفاع الليتواني الجديد روبرتاس كاوناس، لألمانيا إن اللواء "سينمو بخطوات واسعة خلال الأشهر المقبلة".