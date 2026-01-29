عمدة كييف: التدفئة ما زالت معطلة في 450 مربعا سكنيا

قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن التدفئة ما زالت معطلة في نحو 450 مربعا سكنيا في العاصمة الأوكرانية في أعقاب الهجمات التي شنتها روسيا الشهر الجاري.

وكتب كليتشكو عبر تطبيق تليجرام أنه تمت إعادة توصيل 100 منزل في حي تضرر بشدة جراء الضربات بإمدادات التدفئة اليوم الخميس.

ورغم أن معظم المنازل التي فقدت التدفئة تقع في هذا الحي شمال شرقي المدينة.

وكثفت روسيا غاراتها الجوية على كييف في مطلع العام الجاري. وشهد يوما و 13 يناير هجمات شديدة.

وبعد تجدد قصف محطات التدفئة السبت الماضي، أصبح نحو 6000 مربع سكني، أي ما يزيد على نصف سكان المدينة، دون تدفئة مركزية في درجات حرارة وصلت لما دون الصفر في بعض الأحيان. واضطرت شركة الكهرباء إلى اللجوء إلى عمليات قطع طارئة للتيار.

ولم يعاد العمل بعمليات قطع الكهرباء المجدولة إلا صباح اليوم، ما أتاح للعديد من سكان كييف الحصول مجددا على ما لا يقل عن خمس إلى ثماني ساعات من الكهرباء يوميا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وافق على وقف الهجمات لمدة أسبوع على كييف ومدن أوكرانية أخرى،مشيرا إلى شدة البرد في أوكرانيا كسبب لمبادرته مع بوتين.