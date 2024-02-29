جولة جديدة من المفاوضات لإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق

صرح اللواء يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اليوم الخميس، بأن اللجان الفرعية الثلاث المنبثقة عن اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهام التحالف الدولي عقدت اجتماعاتها في بغداد مع نظيراتها من التحالف الدولي لتقييم خطر الإرهاب في العراق.

وقال رسول في بيان صحفي اليوم، إن الاجتماع ناقش المواضيع المعدة على جداول الأعمال لتقييم خطر الإرهاب ومواقف البيئة العملياتية والخيارات الآنية والمستقبلية لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.

وأوضح أن "اللجان رفعت محاضر اجتماعاتها ليتسنى إكمال متطلبات خطّة إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، والانتقال إلى العلاقات الثنائية الواسعة مع الدول الأعضاء".

وأشار إلى أن اللجان الفرعية أكدت استمرار عقد اجتماعاتها الدورية لإنجاز أعمالها.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أعلن في تصريحات سابقة، مضي الحكومة في إنهاء مهام قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق والتحول إلى العلاقات الثنائية مع الدول الممثلة في هذا التحالف خاصة بعد انتهاء خطر تنظيم في داعش.