البرلمان الأوروبي: الرئيس الروسي مسئول عن وفاة نافالني

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حمل البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدولة الروسية "المسؤولية الجنائية والسياسية" عن وفاة المعارض للكرملين أليكسي نافالني.

وأدان قرار صادر عن البرلمان الأوروبي اليوم بشدة وفاة نافالني، وتعهد بتقديم دعم كامل لأرملته يوليا نافالنايا لمواصلة رسالته، ودعا إلى محاسبة بوتين.

ولم يتم إجراء تحقيق مستقل حول ظروف وفاة نافالني، ولم يصدر تقرير مستقل بشأن نتائج تشريح جثته. وبحسب فريق نافالني، فإن شهادة الوفاة تشير إلى أسباب "طبيعية".

واعتبر البرلمان الأوروبي أن وفاة نافالني في السجن علامة أخرى على "القمع المتزايد والممنهج في روسيا" ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف وكامل.

ومن المقرر أن تقام جنازة السياسي المعارض البارز غدا الجمعة في موسكو. وقامت زوجته نافالنايا بتأبينه في ستراسبورج في وقت سابق من هذا الأسبوع، وحذرت من أن الشرطة الروسية قد تعتقل مشيعين خلال مراسم الجنازة.