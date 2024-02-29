الجزائر تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن لبحث التطورات في غزة

طلبت الجزائر، الخميس، اجتماعا "عاجلا" لمجلس الأمن الدولي، بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر دبلوماسية جزائرية لوكالة الأناضول، بأن الجزائر "طلبت اجتماعا عاجلا مغلقا، بخصوص آخر التطورات في غزة".

وأكدت المصادر ذاتها، أن الاجتماع سيعقد مساء الخميس، عند الساعة 16: 00 بتوقيت نيويورك (21: 00 ت.ج).

وتأتي دعوة الجزائر لهذا الاجتماع، عقب مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي، صباح الخميس، ضد مدنيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية عند "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 112 وإصابة 760 آخرين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، وخاصة من هم بمحافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".