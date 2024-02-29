السفير البريطاني يشيد بجهود الدولة المصرية في دعم وتعزيز صحة المرأة

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من داخل مقر السفارة البريطانية، ناقشت وزارة الصحة والسكان دعم صحة المرأة تحت عنوان "متحدون من أجل صحة المرأة"، تحت رعاية إحدي شركات الأدوية الكبري البريطانية.

وركزت المناقشات خلال المؤتمر على مدى أهمية التعاون بين كافة الأطراف المعنية من أجل توفير رعاية صحية أفضل للمرأة في مصر.

وأشاد السفير البريطاني، جاريث بيلي بجهود الدولة المصرية في دعم وتعزيز صحة المرأة والعمل على تمكينها بالمجتمع في كافة المجالات.

وأكد السفير أن المملكة المتحدة حريصة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مصر في قطاع الرعاية الصحية، والعمل المشترك على تحسين وتحديث خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع المزيد من الشركات البريطانية ذات المستوى العالمي على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية المصري.