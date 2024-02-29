البنتاجون: على إسرائيل محاسبة من يتسبب في قتل المدنيين بغزة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» باتريك رايدر، إن بلاده تأسف لخسارة المزيد من الأرواح في قطاع غزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن هناك الكثير من المدنيين الذين (استشهدوا) في العمليات العسكرية الإسرائيلية، موضحًا أن حياة المدنيين لابد أن يتم احترامها.



وأشار إلى أن البيت الأبيض على تواصل مستمر مع الحكومة من أجل بدء إجراءات التحقيق فيما حدث (في إشارة إلى مجزرة دوار النابلسي في غزة).



وأوضح أنه على إسرائيل أن تحاسب من يتسبب في قتل المدنيين، مع اتخاذ كل المحاذير خلال تنفيذ العمليات العسكرية ووضع كل الأطر بحماية المدنيين.



وشدد على أن هناك حاجة لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال أدوات ومسارات آمنة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع شركائها في المنطقة في هذا الصدد.