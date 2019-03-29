ميركل تشيد بدور الأردن في استقبال اللاجئين السوريين

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، باستقبال الأردن للاجئين السوريين على أراضيه، مشيرة إلى أن الأردن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة، منح أكثر من 770 ألف لاجئ سوري الحماية.

وقالت ميركل - خلال حفل تسليم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جائزة "مصباح السلام" لعام 2019 في إيطاليا، بحسب ما نقلته قناة "فرانس 24"- "الأردن لم يغمض عينيه على وحشية الحرب ورد بإنسانية، مقدما المساعدة إلى الذين فقدوا كل شيء".

يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تسلم في مدينة أسيزي الإيطالية، اليوم، جائزة مصباح السلام لعام 2019، وذلك تقديرا لجهوده وسعيه الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان والتآخي وحوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم، بالإضافة إلى جهود الأردن في استضافة اللاجئين.