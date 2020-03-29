البرلمان: نتابع الظروف التي تمر بها البلاد بشكل دقيق ومستمر

قال مجلس النواب في بيان أصدره عصر اليوم الأحد إنه المجلس يتابع عن كثب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما يتم اتخاذه من تدابير واجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأكد البيان أن رئيس المجلس على عبدالعال وهيئة مكتب المجلس في متابعة دقيقة ومستمرة للموقف، وكذا للإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الخصوص، وأنه في تواصل دائم مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع آليات سريعة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه.

وأضاف البيان أن رئيس المجلس وجه رؤساء اللجان النوعية، كل فيما يخصه وخلال هذه الفترة في ضوء أهمية تلافي الاجتماعات بقدر الإمكان عملا بالارشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بمراعاة متابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من النواب أولا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العاملة غير المنتظمة.

كما وجه بعرض تقارير دورية أسبوعية من رؤساء اللجان على رئيس المجلس عن الموضوعات المحالة إليهم رؤساء في هذا الخصوص، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات، مع قيام رؤساء اللجان، في حدود اختصاص لجانهم، بالاتصال المباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية والوزير المعني وغيره من أعضاء الحكومة أولا بأول وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والإجراءات المناسب اتباعها في هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس.

وأشار عبد العال في البيان إلى أنه قام بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل هذا التواصل.