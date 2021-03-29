وزير السياحة والآثار: فنانون وطلاب وأطفال يشاركون بموكب نقل المومياوات

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه احتفالية موكب نقل المومياوات المليكة سيشهد مشاركة من الفنانين المصريين والطلاب والأطفال، إضافة إلى جهات الدولة المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه خلال ساعتين أو ثلاثة ساعات سيتم إطلاق برومو تشويقي آخر لموكب نقل المومياوات الملكية، مشيرًا إلى استغلال هذا الحدث المهيب للترويج للسياحة في مصر على مستوى العالم.

وتابع: «هدفنا ندخل كل بيت في العالم»، لافتًا إلى توجيه دعوات للحضور لعدد محدود من الشخصيات العامة على مستوى العالم؛ نظرًا لظروف أزمة كورونا، والذين لبى معظمهم الدعوة.

وأوضح أن الفعالية سيتم نقلها بواسطة 39 كاميرا من مناطق مختلفة في أنحاء الجمهوية، موضحًا أن كل فنان ستواجد في منطقة أثرية مختلفة كالمتحف المصري والأقصر ومعبد الدير البحري والأهرامات.

وذكر أن أفضل مكان لمتابعة الحدث سيكون شاشة التلفزيون ليتمكن المواطن من متابعة الاحتفالية من جميع أنحاء الجمهورية، مضيفًا أنهسيتم توفير شاشات بميدان التحرير للأفراد الراغبين بحضور الاحتفالية في الشوارع.

وأشار إلى توافر تاريخ الحضارات المتعاقبة على مصر بالقاعة المركزية بمتحف الحضارة والتي تبلغ مساحتها ألفين متر مربع، مفيدًا بأن قاعات المومياوات الملكية لن تستقبل الزوار حتى الـ 17 من أبريل المقبل؛ لحين الانتهاء من أعمال المعالجة لها بعد نقلها.

وتستعد مصر لحدث استثنائي كبير وصف بالعالمي، حيث من المقرر نقل موكب المومياوات الملكية الذي يضم 22 ملكًا وملكية يوم السبت المقبل الموافق الثالث من أبريل، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط.