رئيس الزمالك: محمود الخطيب سهل مهمتنا في تجديد عقود اللاعبين

يرى عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، أن إعلان الأهلي عدم التفاوض مع لاعب من الزمالك ساعد الإدارة في حسم بعض ملفات تجديد عقود اللاعبين.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عدم الدخول في أي مفاوضات مع لاعب من نادي الزمالك حفاظا على استقرار الفريق خاصة وأنه يعاني في الفترة الأخيرة.

وقال عماد عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية: "أشكر محمود الخطيب على تصريحاته بشأن عدم التفاوض مع لاعبي الزمالك، بالتأكيد هذا ساعدنا في التجديد لبعض اللاعبين".

وأضاف: "أتمنى أن نصل لمرحلة أن يتفاوض الأهلي والزمالك مباشرة لتنقل اللاعبين بين الناديين، هذه ستكون أول خطوة للقضاء على التعصب في البداية ستكون الخطوة مرفوضة من الجانبين، لكن ما المشكلة، هذا يحدث بشكل عادي في أوروبا".

وعن سبب فشل باتشيكو مع الفريق .. أجاب: "بصرف النظر عن النتائج، وإهدار نقاط سهلة في الدوري، صادف باتشيكو سوء حظ غريب، كما أنه فقد السيطرة على غرفة الملابس".

وأكمل: "كان التساؤل عند اختيار مدرب جديد من أقرب مدرب للفريق؟ لذا كان الخيار كارتيرون".

وعن سبب التعاقد مع كارتيرون رغم هروبه من الزمالك .. أجاب: "لا نريد القول بأنه هرب، ونقارنه بباتشيكو، بل نركز على الناحية الفنية، فهو الأفضل بين المتاحين، ويعرف قدرات اللاعبين".

وأتم: "كارتيرون قال إن هذا ليس الفريق الذي تركه قبل 5 أشهر، وعليها مليون علامة استفهام قال الفريق واقع فنيا وبدنيا، لا نريد إلقاء اللوم على أحدالزمالك دائما ما يعاني من عدم الاستقرار لدواعي انتخابية".