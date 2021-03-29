قاطرة هولندية تنضم لأعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

أكدت شركة "بي إس إم" التى تتولى الإدارة الفنية لسفينة الحاويات الجانحة فى قناة السويس "إيفر جيفن" أن القاطرة ALP GUARD الهولندية وصلت لموقع السفينة للمساهمة فى جهود تعويمها.



وأكد بيان الشركة أن المحاولات مستمرة لتعويم السفينة بعد تمركز القاطرة فى وضع آمن بجانب القاطرات الموجودة بالفعل في الموقع.



وأضاف البيان أن كراكة أخرى ستصل من قبرص الثلاثاء 30 مارس للمساهمة فى جهود التعويم، فيما تواصل فرق الإنقاذ فى القناة أعمال التكريك والقطر لتعويم إلا أن مصدرين قالا إن الجهود تعقدت بسبب كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة.

وأكدت هيئة قناة السويس أن الكراكات رفعت حتى الآن نحو 27 ألف متر مكعب من الرمال وستستمر أعمال التكريك والشد بالقاطرات على مدار الساعة وفقا لظروف المد والجزر واتجاه الرياح، وأوضحت أن العمل يجرى حاليا لتوسيع نطاق التكريك والحفر بمنطقة مقدمة السفينة بإزالة جوانب القناة بتلك المنطقة والتكريك للوصول بها إلى عمق ١٨ مترا، لتسهيل عملية تعويم السفينة بالإعتماد على التكريك بصورة أساسية بواسطة الكراكة "مشهور" بجانب استخدام الحفارات الأرضية التى تسمح بالاقتراب أكثر من السفينة.