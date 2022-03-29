 العراق: انطلاق عملية «الإرادة الصلبة» لملاحقة فلول داعش في 3 محافظات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق: انطلاق عملية «الإرادة الصلبة» لملاحقة فلول داعش في 3 محافظات

بغداد - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 9:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 9:42 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية واسعة بمساندة طيران الجيش في ثلاث محافظات وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت الخلية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن القوات الأمنية المشتركة شرعت في تنفيذ عملية (الإرادة الصلبة) في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش.

وذكر البيان أن هذه العملية تأتي لملاحقة فلول داعش ولتفتيش هذه المناطق، مشيرا إلى أن القطاعات الأمنية مستمرة في واجباتها المكلفة بها لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المجالات.

يأتي هذا تزامنا مع انطلاق عملية "أسود الصحراء" العسكرية؛ لتجفيف منابع الإرهاب شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة في الموصل.

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