منتخب مصر يطلب تأجيل مباراة السنغال

طالب وائل جمعة، مدير منتخب مصر، بتأجيل موعد مباراة مصر والسنغال لمدة بسبب وصول حافلة منتخبنا الوطني لملعب ستاد عبدالله واد متأخرة بسبب الزحام المروري.

وكشفت قناة أون تايم سبورتس عن وصول بعثة الفراعنة متأخرة وبالتالي طلب وائل جمعة تأجيل اللقاء والقرار حاليا في يد مراقب المباراة.

وأشارت القناة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب لاحظ وجود زحام مروري بالأمس الإثنين، أثناء خوض التدريب الختامي وهو ما نبه عليه كارلوس كيروش، المدير الفني، وطلب الاسراع في المؤتمر الصحفي من أجل خوض المران الختامي بشكل مريح.

وأكدت القناة أن وائل جمعة طلب تأجيل المباراة بسبب تواجد ما يقرب من 55 ألف مشجع في الشوارع المحيطة بفندق إقامة الفراعنة.