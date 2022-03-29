عرضت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» مقطع فيديو يرصد اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الوفدين الروسي والأوكراني، صباح الثلاثاء، في مستهل جلسة تفاوضية بين الوفدين في قصر دولما بهتشه الرئاسي بمدينة إسطنبول.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو، سيقدم الدعم للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الجارية في إسطنبول.

وأضاف الرئيس التركي في كلمته أمام وفدي روسيا وأوكرانيا بشأن المفاوضات قبل اجتماعهما في إسطنبول: «سأغادر إلى أوزبكستان. لكنني سأترك وزير خارجيتي في اسطنبول لتقديم الدعم إذا لزم الأمر».

وأعرب الرئيس التركي عن أمل بلاده بأن يعود اللقاء الذي ينعقد اليوم في إسطنبول بين وفدي روسيا وأوكرانيا، بفائدة لعملية التفاوض بين البلدين، مشددًا على أن أنقرة مستعدة لتقديم أي مساعدة لتسهيل عمل فريقي المفاوضين الروس والأوكرانيين.

وانطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، الساعية لوقف الحرب الدائرة بين البلدين على الأراضي الأوكرانية.

وقال ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على «تويتر»، إن الوفود ستبحث «البنود الأساسية لعملية التفاوض»، لافتًا إلى أنها تعمل بشكل متواز على مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الخلافية.

وتستضيف إسطنبول جولة جديدة من المحادثات المتعثرة بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، حيث ساد الجمود الموقف على الأرض، مع تبادل الجانبين السيطرة على بلدة في الشرق وإحدى ضواحي العاصمة.

وقبيل انطلاق المفاوضات، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إحراز تقدم في إسطنبول سيمهد الطريق أمام لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتن وفولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا أن لكل من روسيا وأوكرانيا «مخاوف مشروعة»، دفعت النزاع بين البلدين إلى الحرب.

الرئيس #أردوغان يرحب بوفدي التفاوض الروسي والأوكراني بقصر دولما بهتشه الرئاسي بمدينة #إسطنبول pic.twitter.com/QTtHWDNr1W — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 29, 2022