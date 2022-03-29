أفادت وزارة المالية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنها سددت خدمة دين عن سندات دولية "يوروبوندز" بقيمة 102 مليون دولار، ذاكرة أن استحقاق تلك السندات من المقرر أن يكون في عام 2035.

وقبل تلك الشريحة سددت روسيا شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 182 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية، وفقا لموقع قناة "آر تي عربية".

ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

ويراقب دائنو روسيا عن كثب مدفوعاتها لخدمة ديونها، وسط مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل العقوبات الصارمة التي تم فرضها عليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ومنذ انطلاق الغزو تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.

وتؤكد روسيا عزمها الوفاء بالتزاماتها المالية، وقالت وزارة المالية الروسية إنه في حال رفضت البنوك تنفيذ حوالات مالية بعملات أجنبية لسداد التزامات الديون السيادية ستقوم روسيا بتحويل المبلغ المطلوب بالروبل الروسي بناء على سعر صرف العملة الروسية في يوم تنفيذ الحوالة.