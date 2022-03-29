 إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بصحراوي الصف - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 مارس 2022 12:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بصحراوي الصف

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 12:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 12:35 م

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة الصف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك