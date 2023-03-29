يرفض ماريو مارينكا، المدير الفني لمنتخب مالاوي، تقديم استقالته بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام منتخب مصر في تصفيات إفريقيا.

وعادت بعثة منتخب مصر الأول إلى القاهرة، فجر اليوم الأربعاء بعد تحقيق فوز غالي على مالاوي في ملعب بينجو بنتيجة 4-0، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وكان منتخب مصر قد فاز على مالاوي في القاهرة، على ستاد الدفاع الجوي بنتيجة 2-0، باللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثالثة من مشوار التصفيات الإفريقية.

ونشرت عدد من الصحف في مالاوي، تقرير بعد نهاية المباراة، يفيد بأن ماريو مارينكا يرفض الاستقالة رغم تعرضه لانتقادات وهجوم ضده بعد الهزيمة من الفراعنة برباعية.

وأشارت الصحف أن مدرب منتخب مالاوي، أكد أنه لن يستقيل من منصبه الفني، وأنه دعا الجميع للتحلي بالصبر والمضي قدما للقتال، مشددا بأن فريقه قدم مباراة جيدة أمام منتخب مصر رغم الخسارة الكبيرة.

وقفز منتخب مصر لصدارة مجموعته في تصفيات إفريقيا قبل نهاية مشوار التصفيات بجولتين برصيد 9 نقاط متساويا مع منتخب غينيا، بينما جاء منتخب إثيوبيا ومالاوي في مركز الثالث والرابع بـ3 نقاط لكل منتخب.