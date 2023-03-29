صحف ومواقع البرتغال تشيد بنتائج فيتوريا مع منتخب مصر

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أشادت الصحف البرتغالية بنتائج روي فيتوريا مع المنتخب الوطني الأول، بعدما حقق الفراعنة أمس الفوز على منتخب مالاوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها فى كوت ديفوار العام المقبل.

وقالت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أن روي فيتوريا يخطو خطوات عملاقة مع منتخب مصر بنسبة فوز 100٪ منذ توليه المهمة.

بينما قالت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن روي فيتوريا أسعد المصريين بعد الفوز على منتخب مالاوي فى تصفيات أمم إفريقيا.

ويذكر أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الذي تعاقد مع اتحاد الكرة في يوليو الماضي لمدة 4 سنوات خاض 5 مباريات مع منتخب مصر حقق الفوز خلالهم وسجل الفراعنة تحت قيادته 14 هدف ودخل مرمى المنتخب هدف وحيد.