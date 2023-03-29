منفذة الهجوم على مدرسة ناشفيل أخفت البنادق في منزل والديها

وتقول الشرطة إن المشتبه بها كانت تحصل على "رعاية الطبيب بسبب اضطراب عاطفي".

ولا توجد في ولاية تينيسي قوانين تسمح للشرطة بمصادرة الأسلحة من المشتبه بهم بارتكاب أعمال عنف.

وعلى الرغم من عدم وجود ما يسمى بقوانين العلم الأحمر، قالت الشرطة إنها كانت ستسعى إلى مصادرة الأسلحة إذا كان لدى السلطات أي تحذير من أن المشتبه بها قد تمثل تهديدا.

كما توفي ثلاثة موظفين بالغين في المدرسة المسيحية التي يديرها القطاع الخاص، وهم: سينثيا بيك، 61 عاما، كاثرين كونسي، 60 عاما، ومايك هيل، 61 عاما.

وتحدثت الشرطة إلى والديّ المشتبه بها أودري هيل، التي قتلتها الشرطة بعد أقل من 15 دقيقة من بدء الهجوم.

ومطلقة النار هيل، معروفة بأنها عابرة جنسيا وكانت طالبة سابقة في المدرسة، وحملت ثلاث بنادق، منها بندقية نصف آلية.

ووقع الهجوم بعد أن راقبت القاتلة المبنى ورسمت خرائط وكتبت ما وصفته الشرطة بأنه "بيان".

وأعتقد والدا هيل أن المشتبه بها كانت تمتلك سلاحا واحدا فقط، ولكن قد تم بيعه.

وقال جون دريك قائد شرطة ناشفيل يوم الثلاثاء، إنهم يعتقدون أن المشتبه بها "لا ينبغي أن تمتلك أسلحة" ولم يعرفوا أنها"كانت تخفي عدة أسلحة داخل المنزل".

وتم شراء الأسلحة بشكل قانوني من خمسة متاجر في جميع أنحاء المدينة.

وقال دريك إن القاتلة "كانت تحت الرعاية - رعاية الطبيب - بسبب اضطراب عاطفي"، ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

وأضاف أنه إذا كان هناك تقارير عن ميول انتحارية أو عنيفة، لكانت الشرطة ستسعى لمصادرة الأسلحة.