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وقعت مساء اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في موقعها الإلكتروني، بأن مركز الهزة في قضاء سايمبيلي بأضنة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكرت أن الهزة وقعت على عمق 38ر9 كيلومتر.

كانت هزة أرضية بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر قد ضربت ولاية ملاطية وسط تركيا في تمام الساعة 16:58 مساء اليوم الأربعاء.

ونقل موقع" تركيا الآن" اليوم عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها في بيان أن الهزة الأرضية في ولاية ملاطية وقعت على عمق 7 كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير عن خسائر بشرية أو مادية جراء الهزتين.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7ر7 و6ر7 درجة على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار بلغ 6ر103 مليار دولار.