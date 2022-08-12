مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى أوكرانيا لزيارة محطة زابوريجيا

توجه رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى جنوب شرق أوكرانيا الذي تحتله روسيا لزيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية للمرة الثانية منذ الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.



وقال جروسي إنه سيزور أكبر محطات أوروبا للطاقة النووية لمعاينة الوضع هناك في إطار مساع لتقليل خطر وقوع حوادث كبرى في الموقع، بحسب وكالة رويترز.



وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف موقع محطة الطاقة على مدار العام الماضي. ويدعو جروسي إلى عقد اتفاق سلامة بين أوكرانيا وروسيا لحماية المنشأة.



وأكد متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن جروسي في طريقه لزيارة المحطة. وقال إن جروسي في منطقة زابوريجيا لكنه أحجم عن تحديد مكانه. وقدم صورة لجروسي واقفا وهو يرتدي سترة واقية قرب مدرعة تابعة للأمم المتحدة على جانب الطريق.



وقال جروسي أمس الثلاثاء إن محاولته للتوسط في إبرام اتفاق لحماية محطة الطاقة لا تزال قائمة وإنه يعدل مقترحات من أجل تحقيق انفراجة في هذا الشأن.



وصف جروسي، الذي اجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين، الوضع في المفاعل بأنه "خطير جدا" وغير مستقر.



وهناك مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحطة زابوريجيا منذ العام الماضي بعد زيارة جروسي للمحطة إثر تزايد المخاوف من احتمال وقوع حادثة نووية هناك.