الرئيس العراقي: الأمم المتحدة أبدت اهتماما ملموسا بمساعدتنا في حل المشاكل المائية

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن الدول المشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه أبدت اهتماما ملموسا بمساعدة العراق، في حل المشاكل المائية.

وناقش رشيد، خلال لقائه اليوم، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، آخر التطورات على الساحة الأمنية، والتأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار لضمان سلامة المواطنين ودعم عجلة التقدم الاقتصادي في البلاد، بالإضافة لبحث عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، وحسم هذا الملف الإنساني بتأهيل مناطقهم وإعادة إعمار البنى التحتية".

واستعرض الرئيس العراقي مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه وما يشكله من أهمية كبرى في معالجة أزمة المياه العالمية وإيجاد الحلول الجذرية لها.

من جانبه، أوضح مستشار الأمن القومي العراقي المستجدات الأمنية في البلاد والخطط الموضوعة لترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن المواطنين، لافتاً إلى أهمية تكثيف العمل الأمني والاستخباري في مراقبة الحدود وبذل الجهود للحفاظ على أمن ومصالح الشعب والبلاد.