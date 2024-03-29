علاج الإدمان: حملة «أنت أقوى من المخدرات» أدت لزيادة أعداد المشاركين إلى مليوني متابع

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه قبل بداية حملة «أنت أقوى من المخدرات» عام 2014، كان يتردد على الصندوق قبل انطلاق الحملة في عام 2014 نحو 35 ألف مريض إدمان سنويا، أما بعد الحملات يتردد على الصندوق نحو 170 ألف مريض سنويا.

وتابع عثمان، نسبة إقبال الإناث على العلاج كانت لا تزيد عن 1% أما الآن بعد الحملة ازدادت النسبة إلى 6%؜، مشيرا إلى أن صفحة الصندوق لديها 50 ألف مشترك، أما الآن تخطيت الـ 2 مليون مشترك ومتابع.

وأضاف خلال إطلاق حفل الحملة الإعلامية «أنت أقوى من المخدرات»، أنّ عدد المتطوعين بالصندوق وصل إلى 33 ألفًا، مؤكدًا أنّ الحملة تتم على أرض الواقع في أكثر من 9 آلاف مدرسة، ويتابعها 165 مليون مشاهد للحملات الإعلامية بشكل تراكمي، لافتاً إلى الحملة لها تأثير على المستوى الدولي، وحصل الصندوق على المركز الثالث عالميًا في مسابقة دبي العالمية.

وأوضح أن تأثير الحملة على السنوات الماضية كان كالتالي:

- المرحلة الأولى في عام 2014 شاهدها 14 مليون شخص على مواقع التواصل الاجتماعي وشارك فيها محمد صلاح وكان لها تأثير رائع.

- الحملة الثانية استهدفت الشباب وشاهدها 15 مليون متابع.

- الحملة الثالثة استهدفت الأسرة وشاهدها أكثر من 30 مليون شخص متفاعل.

- المرحلة الرابعة استهدفت المراهقين وشاهدها 32 مليون شخص.

- المرحلة الخامسة تستهدف الجمهور العام وشاهدها 4 ملايين متابع.





