حزب الله ينعى 3 مقاتلين في غارة إسرائيلية بسوريا

أكدت حركة "حزب الله" الشيعية اللبنانية الموالية لإيران، مقتل ثلاثة من مقاتليها، في أعقاب ما يشتبه أنها غارات جوية إسرائيلية في سوريا

ونشرت الحركة أسماء ثلاثة أعضاء، اليوم الجمعة، بدون تقديم المزيد من التفاصيل، لكن مصادر بحزب الله أكدت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مقتل المقاتلين في سوريا.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، قد ذكر الضربات الجوية الإسرائيلية على مدينة حلب السورية أسفرت عن مقتل 42 شخصا، من بينهم 6 عناصر من "حزب الله" الموالي لإيران.

وأضاف، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مستودعاً للأسلحة تابعاً لحزب الله اللبناني في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي، كما استهدفت معامل الدفاع في السفيرة، ودوت انفجارات في منطقة كفرجوم غرب حلب.

كانت إسرائيل قد استهدفت مساء أمس الخميس منزلا في بلدة البحدلية جنوب العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وأصيب خمسة آخرون يتبعون حزب الله اللبناني الموالي لإيران.