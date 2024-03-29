وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية يلتقيان قيادات الدعوة بالجيزة

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بديوان عام محافظة الجيزة، في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق ٣١ مارس من كل عام.

والتقى وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية والمحافظ بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة في إطار التواصل المستمر للتأكيد على رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية.

وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ ١١٨٨٧ مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه.

كما أكد وزير الأوقاف، خلال اللقاء، أن الاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) معنى في مصر من حيث تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية لا يقل عن الاهتمام بها من حيث الإنشاء والعمارة والتطوير.

ومن جانبه، قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن محافظة الجيزة شهدت العديد من المشروعات القومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات والقطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وعلي رأسها المحاور والطرق الجديدة ومشروعات قومية كثيرة، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي سيدعم البنية التحتية والارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة بمراكز المحافظة.

وخلال كلمته، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن وزارة الأوقاف تلعب دورًا هامًا من الناحية الدينية وتقوم بدور ملموس في تصحيح المفاهيم ونشر تعاليم الدين الاسلامي السمح، حيث انتشرت القوافل الدعوية في المدن والقرى، وتلتقي بالمواطنين لتحقيق توعية أكبر وتوجيه رسالة عظيمة وخاصة في ظل الظروف التي تواجهها مصر، إضافة إلى دور الوزارة المجتمعي في توزيع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا الحرص على وصول هذه المساعدات لمستحقيها بعزة وكرامة انطلاقًا من مسئوليتنا أمام الله تبارك وتعالى.