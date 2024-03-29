مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل حمام سباحة بديروط في أسيوط

لقي طفل مصرعه داخل حمام سباحة خاص بمركز ديروط في محافظة أسيوط، عقب الإفطار اليوم الجمعة.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مستشفى ديروط، بوصول جثة هامدة للطفل "مروان.م.م" 14 عاما، ادعاء صعق كهربائي من سلك ضغط عالي موجود أعلى حمام سباحة أثناء خروجه من المياه.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين صحة الواقعة، وأن الطفل كان يتدرب داخل حمام السباحة، ونتيجة وجود سلك كهربائي مار بنطاق الحمام، حدث ماس كهربائي؛ ما نتج عنه مصرع الطفل.



تم إخطار النيابة العامة والتي انتقلت إلى مكان الجثة بمشرحة المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات والتصريح بالدفن.