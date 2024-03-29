فينالدوم ينتظم في تدريبات الاتفاق استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري السعودي

انتظم النجم الهولندي جورجينو فينالدوم، والاسكتلندي جاك هيندري، في تدريبات فريق الاتفاق، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الأهلي، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

وكان فينالدوم وهيندري قد تواجدا مع منتخبي بلادهما في الفترة الماضية، حيث شارك فينالدوم في مباراتين وديتين مع المنتخب الهولندي أمام اسكتلندا وألمانيا، فيما خاض هيندري مع منتخب بلاده مواجهتي هولندا وأيرلندا الشمالية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن المران بدأ باجتماع فني بقيادة المدير الفني ستيفن جيرارد، قبل أن ينتظم اللاعبين في التدريبات.

وأضاف أن جيرارد حرص على الجانب التكتيكي الذي سوف يخوض به الفريق مواجهة الغد أمام الأهلي.

ويحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة في ترتيب الدوري السعودي، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة.