3 أشخاص في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الجمعة، أن 3 أشخاص من بينهم رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر، أصبحوا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب يحمل مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقالت منظمة الإغاثة الألمانية كومباس كوليكتيف، إن طاقم سفينتها الشراعية تروتامار 3 العاملة في البحر المتوسط، عثروا على قارب معدني مكتظ بالركاب وغير صالح للإبحار مساء أمس الخميس.

وأضافت أنه خلال عملية الإنقاذ، سقط الأشخاص الثلاثة في الماء.

وحسب منظمة كومباس كوليكتيف، كان هناك 45 شخصا على متن القارب، حيث تمكن الطاقم من انتشال 31 شخصا ونقلهم على متن السفينة الشراعية.

وقالت المنظمة إنه تم نقل 11 شخصا آخرين على متن السفينة من جانب خفر السواحل الإيطالي الذي أخطرته المنظمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الجمعة، أن زوارق دورية خفر السواحل لا تزال تبحث عن الأشخاص الثلاثة المفقودين، برغم أنه من المفترض أنهم غرقوا.