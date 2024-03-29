كلوب يعلق على إغلاق ألونسو الباب في وجه ليفربول

علق يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على إغلاق تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، الباب في وجه الريدز بتولي المسئولية الفنية للفريق الموسم المقبل خلفا لكلوب، وتمسكه بالاستمرار مع ليفركوزن.

تحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة برايتون عن قرار تشابي ألونسو بالاستمرار مع ليفركوزن في الموسم المقبل، قائلًا:" إنه يقوم بعمل رائع هناك، لديهم فريق رائع ومن المحتمل أن يحافظوا على تماسك الفريق".

أضاف كلوب:" أتفهم أنه يريد فعل ذلك".

أتم كلوب:" بالنسبة للأشياء الأخرى، لا يوجد شئ يجب أن أقوله عن ذلك لأكون صادقا".

وكان كلوب قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول في ظل احتياجه للحصول على فترة راحة يستجمع فيها قواه مرة أخرى.