 كلوب يعلق على إغلاق ألونسو الباب في وجه ليفربول - بوابة الشروق
الجمعة 29 مارس 2024 6:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

كلوب يعلق على إغلاق ألونسو الباب في وجه ليفربول

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 5:47 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 5:47 م

علق يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على إغلاق تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، الباب في وجه الريدز بتولي المسئولية الفنية للفريق الموسم المقبل خلفا لكلوب، وتمسكه بالاستمرار مع ليفركوزن.

تحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة برايتون عن قرار تشابي ألونسو بالاستمرار مع ليفركوزن في الموسم المقبل، قائلًا:" إنه يقوم بعمل رائع هناك، لديهم فريق رائع ومن المحتمل أن يحافظوا على تماسك الفريق".

أضاف كلوب:" أتفهم أنه يريد فعل ذلك".

أتم كلوب:" بالنسبة للأشياء الأخرى، لا يوجد شئ يجب أن أقوله عن ذلك لأكون صادقا".

وكان كلوب قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول في ظل احتياجه للحصول على فترة راحة يستجمع فيها قواه مرة أخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك