جيش الاحتلال يعلن توسيع عملياته البرية جنوب قطاع غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، توسيع عملياته البرية جنوب قطاع غزة، وشنه هجمات على عشرات الأهداف.

وقال بيان لجيش الاحتلال، إنه في الساعات الأخيرة، بدأت قواته عمليات برية في حي الجنينة برفح، بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوب قطاع غزة.

أضاف أنه في إطار العملية، قامت القوات بتدمير البنى التحتية لحركة حماس، وفق زعمه.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يواصلان غاراتهم الجوية ضد أهداف تابعة للفصائل الفلسطينية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

ومن بين الأهداف التي تم تدميرها خلال نهاية الأسبوع: مستودعات الأسلحة، ومنصات إطلاق الصواريخ، والمباني العسكرية التي يستخدمها المسلحون، والبنية التحتية الأخرى، وفق ادعاء البيان.

وزعم جيش الاحتلال، أنه قتل مسلحين ادعى أن بعضهم كان متورطًا في إطلاق قذائف الهاون باتجاه إسرائيل.